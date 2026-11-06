В Макеевке может появиться Музей трудовой доблести. Создание нового учреждения обсудили глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин во время рабочей поездки последнего в республику.

Предполагается, что к проекту подключится Государственный музей современной истории России. Другие подробности — возможное местоположение музея, сроки его создания и будущая экспозиция — пока не раскрываются.

Тема сохранения исторической памяти стала одной из центральных и на форуме «Территория памяти: форум культурного наследия Донбасса и Новороссии», в котором принял участие Обрывалин.

На одной площадке собрались представители органов власти, музеев и научных организаций, архитекторы, историки, археологи и реставраторы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей и Москвы.

Участникам предстоит выработать общие подходы к сохранению и восстановлению исторических объектов в четырёх регионах, а также понять, как возвращать такие здания в современную жизнь после реставрации.

«Объединённые усилия архитекторов, реставраторов, научных сотрудников и всех представителей нашей отрасли способствуют сохранению уникального исторического наследия», — отметил Обрывалин.

Министр культуры России Ольга Любимова в приветствии участникам форума подчеркнула, что культурное наследие Донбасса и Новороссии требует системной поддержки и последовательной работы по сохранению.

Глава ДНР Денис Пушилин также отметил значение исторических объектов для сохранения связи между поколениями.

Рабочая поездка Обрывалина не ограничилась форумом. В Мангушском центре культуры и досуга он осмотрел кинозал и библиотеку, которую ранее оснастили по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура».

В Новоазовске первый замминистра посетил две модельные библиотеки — для взрослых и детей.

Кроме того, Обрывалин осмотрел здание Дворца культуры имени XXI съезда КПСС. Его рассматривают как площадку для будущего музейного пространства, однако в релизе Минкультуры этот проект не связывается с обсуждавшимся Музеем трудовой доблести в Макеевке.

Одна из задач всей этой работы — не просто сохранить исторические здания, но и найти для них новые функции. После восстановления они должны вновь стать частью городской жизни: музеями, библиотеками, культурными и общественными пространствами.

Ранее Life.ru рассказывал о другой работе с исторической памятью в Донбассе: культурно-исторический центр «Наследие» за пять лет помог более чем 45 тысячам человек и развивает отдельную программу «Наследие Донбасса».