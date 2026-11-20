Лидер крупнейшей оппозиционной партии Финляндии Антти Линдтман потребовал от правительства страны вмешаться в ситуацию с украинским сайтом «Миротворец»*. Поводом стало включение в его базу депутата Европарламента от социал-демократов Ээро Хейнялуомы. Политик настаивает, чтобы Хельсинки связались с Киевом и потребовали объяснений, пишет Iltalehti.

По мнению Линдтмана, деятельность ресурса противоречит принципам защиты прав человека и верховенства закона. Он считает недопустимым существование подобных списков в стране, которая стремится стать членом Евросоюза.

Председатель Социал-демократической партии Финляндии также призвал подключить к решению проблемы Еврокомиссию. По его словам, европейские институты и финские власти должны принять меры, чтобы гарантировать безопасность политиков и защиту их законных прав.

Сам Хейнялуома назвал внесение в базу несправедливым и странным решением. Он пояснил, что посещал Россию в составе официальных парламентских делегаций и представлял интересы Финляндии.

Скандал уже вызвал реакцию и в других странах ЕС. Как рассказывал Life.ru, представители итальянского «Движения пяти звёзд» обратились к председателю Европарламента Роберте Метсоле с требованием добиться блокировки сайта. Поводом стало появление в базе их однопартийца Данило Делла Валле. В делегации утверждали, что парламентария внесли в список из-за его выступлений за мир и против перевооружения.

Позднее Рим официально потребовал от Киева разъяснений. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил послу Карло Формозе обратиться к украинским властям. В итальянском МИД подчеркнули важность свободы слова и политического плюрализма, заверив, что продолжат поддерживать Украину, но будут настаивать на соблюдении демократических принципов.

Больше новостей о европейской политике, дипломатических конфликтах и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.