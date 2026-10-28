В Калининграде 11-летний мальчик ушёл гулять и не вернулся
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В Калининграде пропал 11-летний мальчик, он ушёл гулять из дома по ул. Беланова накануне, 27 октября, и до сих пор не вернулся. МВД по региону начало поиски пропавшего школьника.
«На вид: 12-13 лет, рост 146 см., худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета. Был одет: чёрные джинсы, ярко-синяя удлиненная куртка, белые кроссовки», — уточнили в полиции.
Всех, кто раполагает какой-либо информацией об исчезновении ребёнка, просят незамедлитеьно связаться с правоохранителями по телефонам: 112 или 552-098.
Рнаее сообщалось, что волонтёрам вновь не удалось обнаружить следы подростка, пропавшего 15 августа в Тверской области, хотя лес стал более проходимым. Мальчик отправился в лес из деревни Зинаидово Ржевского округа, после чего его местонахождение остаётся неизвестным. Перед исчезновением он был на рыбалке с отцом и его другом. Потом возникла ссора, после которой ребёнок ушёл с водоёма в неизвестном направлении. Домой подросток не вернулся.
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