В Киеве полностью уничтожена генерация электроэнергии на 1,3 ГВт

Собственная электрогенерация Киева мощностью около 1,3 ГВт была уничтожена баллистическими ударами, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, раньше столичные генерирующие мощности могли покрывать значительную часть потребностей города в электричестве, но позже обстановка ухудшилась.

«В Киеве была собственная генерация: с мощностью примерно 1,3 ГВт она была способна перекрывать значительную часть потребностей города. А в январе её уничтожили баллистическими ракетами. Физически уничтожили», — заявил Харченко украинским СМИ.