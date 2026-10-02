В украинском селе Гостомель в Киевской области произошёл пожар на крупном складе в результате атаки беспилотников. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Киевской области загорелся склад после атаки дронов. Видео © Telegram / Київ Головне

В Минобороны заявили, что ВС РФ с 26 сентября по 2 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Среди целей были логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры.

Ранее в Киеве ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр. Южный мост полностью закрыли в обе стороны, а на мостах Патона и Метро изменили схему движения. Часть общественного транспорта украинские власти перенаправили через Дарницкий мост. По словам мэра Виталия Кличко, ограничения вводили для обследования конструкции после взрывов в районе опорной части Южного моста.