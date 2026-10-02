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Опубликовано 2 октября, 23:49

В Киевской области загорелся склад после атаки дронов

В украинском селе Гостомель в Киевской области произошёл пожар на крупном складе в результате атаки беспилотников. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Киевской области загорелся склад после атаки дронов. Видео © Telegram / Київ Головне

В Минобороны заявили, что ВС РФ с 26 сентября по 2 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Среди целей были логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры.

Зеленский заявил о корректировке системы реагирования на удары по Киеву
Зеленский заявил о корректировке системы реагирования на удары по Киеву

Ранее в Киеве ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр. Южный мост полностью закрыли в обе стороны, а на мостах Патона и Метро изменили схему движения. Часть общественного транспорта украинские власти перенаправили через Дарницкий мост. По словам мэра Виталия Кличко, ограничения вводили для обследования конструкции после взрывов в районе опорной части Южного моста.

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