Российские учения «Центр-2026» стали неприятным сюрпризом для НАТО и показали, что попытки Запада ослабить связи Москвы с партнёрами дали обратный эффект. К такому выводу пришли авторы китайского портала Sohu.

Особое внимание в Китае обратили на масштаб манёвров. В «Центре-2026» задействовали свыше 47 тысяч военнослужащих на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. На Чебаркульском полигоне вместе с российскими бойцами действовали подразделения ещё семи государств, включая Китай, Белоруссию, Пакистан, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

Авторы Sohu считают, что способность России организовать столь крупные манёвры с иностранными военными особенно показательна на фоне санкций и напряжённой международной обстановки. По их оценке, значение учений заключается не только в количестве участников и новых образцах вооружения, но и в способности разных стран действовать совместно.

В публикации также говорится о сближении России, Китая и государств Центральной Азии. Китайские журналисты полагают, что попытки западных стран разобщить Москву и Пекин и ослабить их отношения с региональными партнёрами привели к противоположному результату.

Отдельное внимание Sohu уделило боевому опыту России. Владимир Путин заявлял, что участники манёвров применяют новое вооружение и технику, а поставленные задачи решают с учётом опыта специальной военной операции.

По мнению авторов китайского портала, возможность обмениваться этим опытом с зарубежными партнёрами стала ещё одним неприятным для НАТО итогом «Центра-2026». В Sohu расценили международный состав учений как свидетельство укрепления военного взаимодействия России с другими странами.

При этом в Кремле подчёркивали, что манёвры не направлены против третьих государств. Дмитрий Песков назвал «Центр-2026» обычной международной практикой и объяснил, что замысел учений заключался в отработке отражения внешней агрессии. Международная составляющая действительно оказалась масштабной: представители почти 60 государств участвовали в мероприятиях в разных форматах, семь стран направили собственные воинские контингенты, Конго — оперативную группу, ещё 51 государство — наблюдателей. На Чебаркульском полигоне одновременно задействовали около шести тысяч военнослужащих, примерно 700 единиц техники, более 600 беспилотников и свыше 60 роботизированных систем.