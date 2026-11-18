В Москве открыли наследственное дело после смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной. Главным претендентом на её имущество считается сын Алексей Яковлев, а одним из возможных объектов наследства — семейная квартира в центре столицы, которую в своё время выделили Аркадию Райкину по распоряжению Леонида Брежнева. Об этом сообщает AиФ.

Речь идёт о квартире в доме № 5 в Благовещенском переулке. Согласно опубликованным сведениям, семья знаменитого сатирика получила её в 1966 году, а после смерти родителей недвижимость унаследовали Екатерина и её младший брат Константин Райкин. В советские годы стены жилья украшали картины известных художников, а на полках хранились редкие книги и сувениры.

Единственным известным наследником первой очереди называют Алексея Яковлева, родившегося во втором браке Екатерины Райкиной с народным артистом СССР Юрием Яковлевым.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди — дети, супруг, родители, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Ранее Life.ru рассказывал о последних месяцах жизни Екатерины Райкиной. Летом актриса попала в больницу, постепенно теряла силы, но до последних дней сохраняла ясность сознания. Она скончалась 3 ноября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. За свою карьеру Райкина сыграла более 30 ролей в Театре имени Вахтангова, которому посвятила почти полвека. Подробнее о её творческом пути и личной жизни Life.ru писал в большом биографическом материале.

Прощание с артисткой состоялось 6 ноября в Высшей школе сценических искусств, основанной её братом. Проводить Райкину в последний путь пришли родственники, коллеги и поклонники. После гражданской панихиды было запланировано отпевание в храме на Большой Ордынке и кремация.