В Москве редкий сервал погиб после падения с восьмого этажа элитного ЖК

В Москве после падения с восьмого этажа погиб сервал — дикая кошка родом из Африки. Животное обнаружили под окнами элитного жилого комплекса «Серебряный бор» около часа дня. Об этом сообщает Mash.

В ЖК «Серебряный бор» в Москве погиб сервал после падения с восьмого этажа. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, сервала могли выбросить из окна многоэтажки. Спасти хищника не удалось. При этом обстоятельства падения пока неизвестны, а человек, которому принадлежало животное, не объявился.

Сервалы отличаются пятнистой шерстью, длинными лапами и крупными ушами. В природе они обитают в Африке, однако встречаются и среди любителей экзотических питомцев. По оценке Mash, стоимость котёнка такого вида может достигать 1,5 миллиона рублей.

В России содержание сервалов в домашних условиях запрещено. С 1 сентября 2025 года действует обновлённый правительственный перечень животных, которых нельзя держать дома. При этом подобные ограничения существовали и раньше: сервалы входили ещё в список 2019 года. Для животных, приобретённых до 1 января 2020 года, законом предусмотрено исключение — они могут оставаться у владельцев до естественной смерти. За нарушение требований к содержанию животных гражданам может грозить предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Случаи появления таких хищников в жилых районах уже происходили. В сентябре Life.ru рассказывал о сервале, который свободно гулял по улице Петербурга. Животное заметила местная жительница во время прогулки с собакой. Позднее выяснилось, что пятнистую кошку нашли и с ней всё в порядке.