В Москве на строящийся Храм ветеранов боевых действий установили главный купол с крестом. Торжественная церемония состоялась 14 ноября в Афганском сквере района Новогиреево. В мероприятии принял участие инициатор создания Центра «Наследие» Андрей Спиридонов. Организация ранее оказала помощь в возведении храмового комплекса, предоставив необходимые строительные материалы.

Как сообщили в Московской епархии Русской православной церкви, церемония началась с возложения цветов к памятнику «Скорбящие матери». Затем состоялось богослужение и освящение купола с крестом, которое совершил епископ Егорьевский Мефодий. После этого строители подняли освящённую конструкцию и установили её на храм.

На торжестве присутствовали префект Восточного административного округа Москвы Николай Алёшин, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, участник СВО Эдуард Шонов, представители общественных и ветеранских организаций, военнослужащие и жители района.

Особую роль в реализации проекта сыграл Центр «Наследие», который летом 2026 года обеспечил поставку строительных материалов. Организация передала почти 80 кубометров теплоизоляционных плит, три тонны штукатурно-клеевой смеси и более семи тонн гидроизоляционной мастики. Причём объём поставленной теплоизоляции превысил первоначальную потребность строителей.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» возводится на Зелёном проспекте рядом с мемориалом воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. Комплекс призван стать местом духовной поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, а также проведения памятных мероприятий.

Строительство началось в октябре 2024 года. Возведение храма осуществляется при поддержке благотворителей и общественных организаций. Установка купола с крестом стала очередным важным этапом реализации проекта.

Для Центра «Наследие» участие в строительстве храма является продолжением работы по сохранению исторической памяти и поддержке ветеранского сообщества. Организация реализует благотворительные и мемориальные программы, в том числе «Православные рубежи России» и «Наследие Донбасса».