В Польше разрешили военным открывать огонь по посторонним объектам в небе

Польские военные могут применять оружие против воздушных объектов, вторгающихся в пространство страны. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире TVN24.

По его словам, в подобных ситуациях оперативный командующий заранее выдаёт разрешение, позволяющее военным при необходимости открыть огонь по нарушившей границу цели. В готовность приводятся в том числе расчёты систем противовоздушной обороны Patriot и военная авиация.

Томчик пояснил, что такой порядок позволяет польским военным оперативно применять вооружение в случае вторжения воздушного объекта в пределы государства.

Заявление прозвучало после серии инцидентов в западной части Украины неподалёку от польской границы. На их фоне 13 сентября премьер-министр Польши созвал заседание оперативного штаба.

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