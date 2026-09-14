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Регион
Опубликовано 14 сентября, 13:06

В Польше разрешили военным открывать огонь по посторонним объектам в небе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Польские военные могут применять оружие против воздушных объектов, вторгающихся в пространство страны. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире TVN24.

По его словам, в подобных ситуациях оперативный командующий заранее выдаёт разрешение, позволяющее военным при необходимости открыть огонь по нарушившей границу цели. В готовность приводятся в том числе расчёты систем противовоздушной обороны Patriot и военная авиация.

Томчик пояснил, что такой порядок позволяет польским военным оперативно применять вооружение в случае вторжения воздушного объекта в пределы государства.

Заявление прозвучало после серии инцидентов в западной части Украины неподалёку от польской границы. На их фоне 13 сентября премьер-министр Польши созвал заседание оперативного штаба.

Ранее Life.ru сообщал, что у побережья Польши обнаружили неизвестный беспилотник. В Варшаве заявили о его предполагаемом российском происхождении.

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А накануне премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. А глава МИД Радослав Сикорский похвалился, что Варшава якобы смогла бы быстро одержать победу в случае прямого столкновения с Россией.

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Наталья Демьянова
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