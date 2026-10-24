В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Польские спецслужбы задержали ещё одного подозреваемого по делу об убийстве российского художника Семёна Скрепецкого, настоящее имя которого Роберт Кузовков. Им оказался 22-летний гражданин Грузии, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

«Сотрудники Агентства государственной безопасности задержали второго подозреваемого в убийстве гражданина России в Белой Подляске, которое произошло в июне этого года», — написал он в соцсети X.

По словам министра, задержанного подозревают в пособничестве убийству. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Само преступление произошло в июне 2026 года в польском городе Бяла-Подляска. Российский художник погиб в результате уличной стрельбы. Ранее по подозрению в причастности к убийству был задержан 36-летний гражданин Грузии. В рамках расследования польские правоохранители также задерживали двух граждан Белоруссии. Однако позднее их освободили из-за отсутствия доказательств причастности к преступлению. Расследование продолжается. Мотивы убийства и возможная роль второго подозреваемого пока не раскрываются.