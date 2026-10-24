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Регион
Опубликовано 24 октября, 08:55

В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Польские спецслужбы задержали ещё одного подозреваемого по делу об убийстве российского художника Семёна Скрепецкого, настоящее имя которого Роберт Кузовков. Им оказался 22-летний гражданин Грузии, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

«Сотрудники Агентства государственной безопасности задержали второго подозреваемого в убийстве гражданина России в Белой Подляске, которое произошло в июне этого года», — написал он в соцсети X.

По словам министра, задержанного подозревают в пособничестве убийству. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Само преступление произошло в июне 2026 года в польском городе Бяла-Подляска. Российский художник погиб в результате уличной стрельбы. Ранее по подозрению в причастности к убийству был задержан 36-летний гражданин Грузии. В рамках расследования польские правоохранители также задерживали двух граждан Белоруссии. Однако позднее их освободили из-за отсутствия доказательств причастности к преступлению. Расследование продолжается. Мотивы убийства и возможная роль второго подозреваемого пока не раскрываются.

Возмездие настигло: страшная судьба Скрепецкого, Кузьминова и других беглецов, предавших родину
Возмездие настигло: страшная судьба Скрепецкого, Кузьминова и других беглецов, предавших родину

Ранее Life.ru сообщал об аресте первого подозреваемого в убийстве Семёна Скрепецкого. В июне польский суд отправил под стражу 36-летнего гражданина Грузии, которого обвиняют в убийстве художника.

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Наталья Афонина
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