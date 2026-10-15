В Раде предупредили о «сверхсложной» зиме в Киеве из-за провала энергоплана

Предстоящая зима станет для Киева «сверхсложной» из-за нехватки электроэнергии и провала планов по развитию новых генерирующих мощностей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

По словам парламентария, украинская столица уже давно не способна самостоятельно вырабатывать достаточно электричества. Исправить положение власти рассчитывали за счёт строительства когенерационных установок, одновременно производящих тепло и электроэнергию. Однако, как утверждает Кучеренко, государственные компании провалили реализацию проекта, которым ранее так гордились Зеленский и его правительство.

При этом депутат не согласился с попытками возложить всю ответственность за энергетический кризис на мэра Киева Виталия Кличко. По его оценке, проблемы с подготовкой к отопительному сезону не ограничиваются работой городских властей. Значительная часть ответственности лежит на государственных структурах, не выполнивших поставленные задачи.

Масштаб проблем со столичной энергетикой ранее раскрыл директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, Киев лишился собственных генерирующих мощностей общей производительностью около 1,3 ГВт. Раньше этого хватало для покрытия значительной части потребностей города.

Между тем Кличко уже отверг обвинения Зеленского в провале подготовки к зиме. Градоначальник заявил, что против него развёрнута политическая кампания, направленная на отстранение от должности. Он также пожаловался на нехватку времени, специалистов и финансирования для восстановления коммунальной инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал о переходе Киева в режим «выживания» перед наступлением холодов. Городские власти начали готовиться к возможным продолжительным перебоям с отоплением, электричеством и водоснабжением. Кличко предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к серьёзным проблемам в работе коммунальных служб.