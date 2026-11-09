В России продолжают сокращать выпуск водки и коньяка, однако некоторые алкогольные напитки, напротив, набирают обороты. За десять месяцев 2026 года производство водки снизилось на 7,3%, а коньяка — сразу на 13,8%. При этом предприятия стали выпускать больше сидра, медовухи и ликёро-водочных изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

С января по октябрь российские заводы произвели 56,33 миллиона декалитров водки и 5,71 миллиона декалитров коньяка. Общий выпуск алкогольной продукции без учёта пива, сидра, медовухи и некоторых других напитков сократился на 7,7%, до 128,73 миллиона декалитров.

Особенно заметное падение произошло в категории слабоалкогольной продукции. Её производство рухнуло на 55,3%, составив всего 533,9 тысячи декалитров. Выпуск других крепких спиртных напитков уменьшился на 18,5%, а виноградного вина — на 7,8%. Игристых вин произвели на 4,8% меньше, чем годом ранее.

Однако не весь алкогольный рынок оказался в минусе. Производство ликёро-водочных изделий выросло на 4,4%, достигнув 16,09 миллиона декалитров. Положительную динамику показали и традиционные напитки брожения: сидра выпустили на 7,6% больше, а медовухи — на 5,3%.

Пиво при этом практически сохранило прежние позиции. Выпуск напитка крепостью от 0,5% до 8,6% снизился всего на 1,1%, до 651,96 миллиона декалитров. Производство пивных напитков уменьшилось на 4,1%.

Сокращение выпуска алкоголя происходит на фоне изменений на рынке. По данным аналитиков «Контур.Фокуса», за год число зарегистрированных производителей крепкого алкоголя в России снизилось на 7,4%, до 377 компаний. Как писал «Коммерсантъ», небольшим предприятиям становится сложнее конкурировать с крупными производителями, особенно в бюджетном сегменте водки.

При этом снижение производства не обязательно означает такое же падение потребления: объёмы выпуска и розничных продаж могут меняться по-разному.

Ранее Life.ru сообщал, что за девять месяцев 2026 года в России сократились розничные продажи водки, коньяка и виноградного вина. При этом покупатели стали чаще приобретать ликёро-водочные изделия, продажи которых выросли на 10,8%.