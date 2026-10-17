В Рыбинске отменили непосредственную угрозу атаки БПЛА, но опасность сохраняется
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Непосредственная угроза атаки беспилотников в Рыбинске и Рыбинском округе снята. При этом общая опасность сохраняется, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, если они будут обнаружены, и не пользоваться мобильными телефонами рядом с ними. В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают обеспечивать безопасность в регионе. Жителей просят дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Ранее Life.ru рассказывал, что жителей Ярославской области призывали не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о находках по номеру 112. Этой ночью в результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар. Обломками сбитых дронов также повредило несколько автомобилей и выбило стёкла в многоквартирных домах. Также Life.ru сообщал, что выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после атаки дронов.