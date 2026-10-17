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Регион
Опубликовано 17 октября, 10:00

В Рыбинске отменили непосредственную угрозу атаки БПЛА, но опасность сохраняется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Непосредственная угроза атаки беспилотников в Рыбинске и Рыбинском округе снята. При этом общая опасность сохраняется, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, если они будут обнаружены, и не пользоваться мобильными телефонами рядом с ними. В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают обеспечивать безопасность в регионе. Жителей просят дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Ранее Life.ru рассказывал, что жителей Ярославской области призывали не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о находках по номеру 112. Этой ночью в результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар. Обломками сбитых дронов также повредило несколько автомобилей и выбило стёкла в многоквартирных домах. Также Life.ru сообщал, что выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после атаки дронов.

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Андрей Бражников
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