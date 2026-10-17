В Рыбинске отменили непосредственную угрозу атаки БПЛА, но опасность сохраняется

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, если они будут обнаружены, и не пользоваться мобильными телефонами рядом с ними. В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.