В Сеченовке выяснили, что одних лекарств тревожникам мало, нужно подключать mindfulness: Что это за метод

Краткосрочные программы лечения тревожных расстройств, в которых комбинируют тренинги формирования осознанности и биологической обратной связи (БОС), оказались эффективнее, чем лечение исключительно лекарствами. К такому выводу пришли ученые Сеченовского Университета, сравнив авторские программы лечения тревожности. Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Пережевывая мысли

Люди с тревожными расстройствами склонны «пережевывать» негативные чувства и мысли, погружаться в бесплодные размышления, беспокоиться о предстоящих событиях, прокручивая неблагоприятные сценарии – со всем этим трудно справиться самому. А постоянная тревога оставляет отпечаток на общем состоянии. Это не только психологический дискомфорт, но и телесный: люди с тревожными расстройствами часто жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, мышечное напряжение, тошноту, проблемы с ЖКТ, которые нельзя объяснить какими-либо физическими заболеваниями.

Учитывая, что по данным ВОЗ, тревожными расстройствами страдает около 4,4% людей, врачи всего мира предлагают множество способов борьбы с ней – как медикаментозных, так и психотерапевтических.

Услышать, как работают нейроны

Ученые Сеченовского Университета сравнили разные подходы, проведя исследование с участием 94 пациента психотерапевтического отделения университетской Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова. Все участники прошли краткие 10-дневные программы лечения тревожных расстройств. Пациентов разделили на три группы – одних лечили только лекарствами, других – с помощью методик формирования осознанности (mindfulness) и биологической обратной связи, третьих – и тем, и другим.

Пациенты, терапия которых не ограничивалась препаратами, ежедневно занимались с медицинским психологом. Каждая сессия включала в себя в том числе тренинг адаптивного биоуправления. Специальный аппарат биологической обратной связи фиксировал дыхание, пульс, электрические импульсы нейронов и сердечные ритмы человека и переводил эти показатели в видео- и аудиодорожки. В результате пациент мог «увидеть» и «услышать» свои мозг и сердце.

«Методика уже зарекомендовала себя в мировой практике. Она помогает человеку осознать и научиться контролировать состояние своего тела, понизить уровень стресса, снять спазмы и улучшить работу нервной системы в целом», – пояснила директор Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета Мария Киселева.



Кроме того, пациентов обучали методикам формирования осознанности, которые еще называют mindfulness. Участников исследования просили выполнять домашнее задание, в том числе оттачивать в повседневной жизни практики внимательности, заключающиеся в осознанном, безоценочном восприятии текущего момента. Например, человеку предлагают во время обычных дел (чистки зубов, мытья посуды, ходьбы) концентрироваться на физических ощущениях, запахах и движениях. Также пациенты получали аудиозаписи для медитации и видеозаписи для выполнения проприоцептивной гимнастики, предназначенной для развития «мышечного чувства» (проприоцепции).

«Такие упражнения позволяют осознать свое тело в пространстве, «прокачать» координацию и баланс. Например, не так просто устоять на одной ноге, положив вторую ногу на сгиб первой, с закрытыми глазами. Но это прекрасное упражнение, чтобы сосредоточиться, восстановить равновесие – физическое и психологическое», – сказала Мария Киселева.

Осознанность еще нужно сохранить

Результаты работы исследователи оценили через 10 дней и через месяц. Они пришли к выводу, что с тревожностью гораздо лучше справились программы, которые включали в себя практики осознанности и биологической обратной связи.

Сразу после лечения общий уровень тревожности по шкале Гамильтона в группе с программой осознанности и БОС составил 14,6 балла, в комбинированной группе — 15,9 балла, тогда как в группе только с лекарствами — 21,2 балла. Через месяц наилучший результат сохранился в комбинированной группе — 13,4 балла против 20,1 балла в группе медикаментозной терапии.

«Хотя «выиграла» комбинированная схема, куда вошли и психотерапия, и лекарства, разрыв с программой, где вообще не применялись медикаменты, оказался небольшой. А в долгосрочной перспективе БОС и mindfulness оказались эффективнее, чем просто медикаментозное лечение. Это показывает, что уровень беспокойства можно серьезно снизить и без препаратов», – отметила директор института.

Благодаря психотерапевтическим методикам удалось выработать и сохранить навыки осознанности. В группе с тренингами осознанности и БОС этот показатель (по пятифакторному опроснику) вырос со 118 до 141 балла, в группе с комбинированным лечением – со 109 до 126 баллов. Они сохранились на высоком уровне и через месяц. А в группе, принимавшей только лекарства, уровень осознанности практически не изменился, даже чуть снизился — со 119 до 111 баллов.

Как отметили исследователи, сформированный у пациентов навык осознанного восприятия, реагирования на какие-либо неприятности снижает риск, что изначальные симптомы вернутся. Кроме того, пациент, почувствовав психологический дискомфорт, сможет сам воспользоваться новым умением – а просто принимая лекарства, его не приобрести. Поэтому, считают ученые, эффективнее разрабатывать комбинированные программы, позволяющие человеку забыть о тревогах на максимально долгий срок.