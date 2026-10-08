В США 14-летняя девочка родила от собственного отца и бросила ребёнка у дороги

В Калифорнии расследуют смерть новорождённого, которого обнаружили на обочине дороги в округе Монтерей. По версии следствия, ребёнка родила 14-летняя девочка. Отцом малыша является собственный отец девочки, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.

Младенца нашли утром 1 августа в районе Струве-роуд. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали его смерть. Следователи сообщили, что на теле ребёнка были обнаружены травмы.

В ходе расследования правоохранители установили личности родителей новорождённого. К тому моменту мужчина вместе с дочерью уже покинул США. Позже их нашли в Мексике.

Подростка передали под опеку местной службы защиты детей. Власти подчёркивают, что рассматривают 14-летнюю девочку как жертву преступления.

Отцу предъявили обвинения, связанные с инцестом, жестоким обращением с ребёнком и причинением тяжкого вреда. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти новорождённого.

Мать девочки также задержали. Её подозревают в создании угрозы безопасности несовершеннолетней и других нарушениях, связанных с условиями жизни ребёнка.