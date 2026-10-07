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Регион
Опубликовано 7 октября, 10:40

В Татарстане восстановили движение по трассе после обрушения перехода

Обложка © VK / Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

Обложка © VK / Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

Движение по трассе Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана полностью восстановили после обрушения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в администрации района.

Участок перекрывали накануне, пока специалисты демонтировали рухнувший пролёт и освобождали проезжую часть. На время работ автомобили направляли в объезд по дороге М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы. К утру 7 октября ограничения сняли.

Сам переход рухнул 6 октября возле села Кощаково. По данным Минтранса Татарстана, самосвал двигался с поднятым кузовом, зацепил конструкцию, после чего пролёт сошёл с одной из опор. В результате пострадали водитель и пассажир грузовика.

Обрушившуюся конструкцию сняли кранами и вывезли с дороги. Сам переход был построен в 2021 году, длина его пролёта составляет 40,3 метра. Специалисты должны обследовать демонтированную конструкцию и определить, можно ли использовать её дальше.

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Ранее Life.ru публиковал видео самого момента аварии: на кадрах видно, как грузовик с поднятым кузовом врезается в надземный переход, после чего конструкция падает на трассу. Пестречинская районная прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП. Надзорное ведомство намерено в том числе оценить действия ответственных за содержание объекта дорожной инфраструктуры.

Больше новостей об авариях на российских дорогах и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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