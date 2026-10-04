В Тегеране всерьёз заговорили о выходе Ирана из ядерного договора

Возможность выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия серьёзно обсуждается в политических и экспертных кругах страны. При этом Тегеран пока остаётся участником ДНЯО и продолжает считать себя связанным его обязательствами, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

По его словам, Исламская Республика присоединилась к договору ещё в 1970 году и, как утверждает Тегеран, соблюдала взятые на себя обязательства. Однако за это время иранские ядерные объекты подвергались атакам, а учёные страны становились жертвами убийств.

Багаи отметил, что участие в ДНЯО должно давать государству возможность пользоваться предусмотренными договором правами и преимуществами, а не сопровождаться постоянным давлением, угрозами и военными ударами. Представитель МИД добавил, что ведомство будет исполнять решения компетентных органов страны.

Дискуссия об отказе от ДНЯО заметно активизировалась в сентябре. 19 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи говорил, что решение пока не принято и дальнейшая позиция Тегерана будет зависеть от действий США. Он также заявлял, что ядерная доктрина страны на тот момент не менялась.

Спустя неделю глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана до 60% имеет исключительно мирные цели. По его словам, Тегеран не считает эту деятельность нарушением ДНЯО и готов обсуждать с Вашингтоном судьбу накопленных запасов высокообогащённого урана при восстановлении доверия между сторонами.

Параллельно отношения Ирана с международными ядерными структурами остаются напряжёнными. В сентябре Тегеран потребовал приостановить права и привилегии США в МАГАТЭ, обвинив Вашингтон в нарушении устава агентства и ударах по находящимся под его гарантиями ядерным объектам.