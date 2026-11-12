В Центризбиркоме России задумались об увеличении сроков проверки сведений о наблюдателях на выборах. Действующих трёх дней может быть недостаточно для обработки такого объёма информации, поэтому правила могут пересмотреть. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Вопрос подняли во время обсуждения работы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 на выборах 2026 года. По словам Булаева, закон требует проверять каждого наблюдателя, однако технические возможности не позволяют мгновенно передавать и обрабатывать большие массивы данных.

Сейчас партии, кандидаты и региональные общественные палаты обязаны направлять списки наблюдателей в избирательные комиссии не позднее чем за три дня до голосования. Булаев считает, что этот срок следует пересмотреть, поскольку массовая проверка данных создаёт дополнительную нагрузку на комиссии в самый ответственный период подготовки к выборам.

«Наверное, трёх дней, которые мы сегодня имеем, крайне недостаточно», — отметил зампред ЦИК, допустив необходимость поправок в законодательство.

Масштаб проблемы показала прошедшая избирательная кампания. За одни сутки сотрудникам комиссий пришлось внести в систему сведения более чем о 300 тысячах наблюдателей. Всего в наблюдении за выборами 2026 года участвовало свыше 336 тысяч человек. Конкретные новые сроки пока не названы.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах на недопуск наблюдателей во время сентябрьских выборов в Госдуму. В частности, КПРФ сообщала о проблемах с допуском своих представителей в Воронежской области, а партия «Яблоко» — в Подмосковье. Доцент МПГУ Никита Тюков тогда оценивал долю подобных случаев в 0,3% от общего числа направленных представителей, связывая часть отказов с ошибками при оформлении списков.

При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в первый день голосования поступило 23 обращения о трудностях с реализацией прав наблюдателей, во второй — 17, а в третий — всего три. По её словам, большинство жалоб после проверки не подтвердилось. Также Life.ru писал о рекордном количестве международных наблюдателей: за парламентской кампанией следили 1126 представителей из 130 стран.