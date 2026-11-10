Попытки западных стран добиться политического и экономического ослабления России с помощью масштабных санкций не принесли ожидаемого результата. Вместо предполагаемого кризиса в Москве европейские государства сами столкнулись с серьёзными экономическими трудностями и ростом общественного недовольства. К такому выводу пришёл обозреватель турецкой газеты Aydınlık Мехмет Онур Коджабыйык.

По мнению автора, после начала конфликта на Украине в 2022 году западные столицы рассчитывали, что беспрецедентные ограничения приведут к ухудшению условий жизни в России, усилению социального недовольства и в конечном итоге к политическому кризису. Однако спустя более четырёх лет ожидаемого развития событий не произошло.

Журналист признаёт, что санкции нанесли российской экономике ущерб. Однако Москва сумела изменить торговые маршруты, укрепить экономические связи с азиатскими странами и начать развивать альтернативные финансовые механизмы.

Автор также обращает внимание на уровень поддержки российского руководства. Согласно приведённым им данным октябрьского опроса, деятельность Владимира Путина одобряли 77% респондентов. По оценке обозревателя, это не соответствует первоначальным ожиданиям о падении поддержки власти под воздействием санкционного давления.

Одновременно, утверждает Aydınlık, Европа столкнулась с последствиями собственных экономических решений. Отказ от российских энергоносителей потребовал поиска новых поставщиков и развития инфраструктуры, что сопровождалось дополнительными расходами. Высокие цены на энергию также стали одним из факторов давления на европейскую промышленность.

В качестве примеров растущего общественного недовольства издание приводит массовые протесты во Франции и Германии. Так, по указанным в статье официальным оценкам, 31 октября во Франции на демонстрации вышли около 320 тысяч человек. Участники выступали по широкому кругу социальных и экономических вопросов.

В Германии молодёжные протесты затронули проблемы финансирования образования и здравоохранения, стоимости жизни и планов по изменению правил военной службы.

Отдельное внимание Aydınlık уделяет Польше, где разногласия между президентом и правительством сопровождаются конфликтом вокруг судебной системы. По оценке обозревателя, жёсткая позиция Варшавы в отношении Москвы не помогла преодолеть внутренние политические противоречия.

В заключение автор отмечает, что западным странам не удалось добиться ожидаемого политического ослабления России. При этом дальнейшие последствия санкционной политики как для Москвы, так и для европейских государств остаются предметом экономических и политических дискуссий.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин назвал невозможным разрушение российской экономики с помощью санкций. По его оценке, за последние два десятилетия экономика страны стала значительно устойчивее к внешним ограничениям.