Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за угрозы нелегальной миграции
Обложка © X / Magyar Péter (Ne féljetek)
Венгрия решила не отказываться от чрезвычайного режима, введённого из-за угрозы массовой нелегальной миграции. Особый правовой статус будет действовать до 31 декабря 2026 года. Нынешний срок его действия истекает 7 сентября.
Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что правительство партии «Тиса» не собирается смягчать действующие миграционные нормы. По его словам, даже небольшие изменения могут ослабить систему защиты внешних границ Венгрии и Евросоюза.
При этом Будапешт продолжает переговоры с институтами ЕС. Венгерские власти пытаются добиться новых правил, которые позволили бы одновременно соблюдать европейское законодательство и сохранять необходимый уровень контроля над внешними границами.
Однако, как отметил Мадьяр, Брюссель пока не представил вариант, который гарантировал бы Венгрии возможность продолжать действовать в миграционной сфере с той строгостью и эффективностью, на которых настаивают власти страны.
Тем временем ситуация в испанской Сеуте усилила разногласия внутри Европейского союза и поставила под угрозу действие Шенгенского соглашения между отдельными странами. Открыто выступать против миграционной политики ЕС готовы лишь отдельные государства.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.