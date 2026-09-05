Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за угрозы нелегальной миграции

Венгрия решила не отказываться от чрезвычайного режима, введённого из-за угрозы массовой нелегальной миграции. Особый правовой статус будет действовать до 31 декабря 2026 года. Нынешний срок его действия истекает 7 сентября.

Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что правительство партии «Тиса» не собирается смягчать действующие миграционные нормы. По его словам, даже небольшие изменения могут ослабить систему защиты внешних границ Венгрии и Евросоюза.

При этом Будапешт продолжает переговоры с институтами ЕС. Венгерские власти пытаются добиться новых правил, которые позволили бы одновременно соблюдать европейское законодательство и сохранять необходимый уровень контроля над внешними границами.

Однако, как отметил Мадьяр, Брюссель пока не представил вариант, который гарантировал бы Венгрии возможность продолжать действовать в миграционной сфере с той строгостью и эффективностью, на которых настаивают власти страны.