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Регион
Опубликовано 22 октября, 14:56

«Вероятность ударов высока»: Почему Трамп не собирается мириться с Ираном

Аналитик Останин-Головня оценил вероятность ударов США по Ирану как высокую

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вероятность новых ударов США по Ирану остаётся высокой, несмотря на обещания Дональда Трампа завершить конфликт, заявил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. По его оценке, противоречия между Вашингтоном и Тегераном слишком глубоки для устойчивого мирного соглашения.

Трамп: США сотрудничают с Россией и КНР для урегулирования конфликта с Ираном
Трамп: США сотрудничают с Россией и КНР для урегулирования конфликта с Ираном

«Что касается вероятности ударов США по Ирану, вероятность высокая», — отметил собеседник НСН, призвав готовиться к затяжному конфликту, сроки завершения которого пока невозможно предсказать.

Сообщения о выводе части американских военных с ближневосточных баз эксперт не считает признаком отказа от силового сценария. Подразделения могут перебрасывать между объектами, поэтому сокращение контингента на одной базе само по себе не означает уменьшения присутствия США в регионе.

США тайно отводят военных с баз в трёх странах, пока Трамп рассматривает новые удары по Ирану
США тайно отводят военных с баз в трёх странах, пока Трамп рассматривает новые удары по Ирану

По данным The New York Times, США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс 3 ноября, однако окончательное решение об операции ещё не принято. При этом Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведёт переговоров с Тегераном об урегулировании, но рассчитывает вскоре завершить конфликт тем или иным способом.

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Борис Эльфанд
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