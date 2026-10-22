«Вероятность ударов высока»: Почему Трамп не собирается мириться с Ираном
Аналитик Останин-Головня оценил вероятность ударов США по Ирану как высокую
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Вероятность новых ударов США по Ирану остаётся высокой, несмотря на обещания Дональда Трампа завершить конфликт, заявил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. По его оценке, противоречия между Вашингтоном и Тегераном слишком глубоки для устойчивого мирного соглашения.
«Что касается вероятности ударов США по Ирану, вероятность высокая», — отметил собеседник НСН, призвав готовиться к затяжному конфликту, сроки завершения которого пока невозможно предсказать.
Сообщения о выводе части американских военных с ближневосточных баз эксперт не считает признаком отказа от силового сценария. Подразделения могут перебрасывать между объектами, поэтому сокращение контингента на одной базе само по себе не означает уменьшения присутствия США в регионе.
По данным The New York Times, США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс 3 ноября, однако окончательное решение об операции ещё не принято. При этом Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведёт переговоров с Тегераном об урегулировании, но рассчитывает вскоре завершить конфликт тем или иным способом.