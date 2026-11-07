Парижская прокуратура начала расследование массовой рассылки ложных сообщений о бомбах на самолётах. Следователи намерены установить отправителей электронных писем и проверить их возможные связи с иностранными государствами. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на французское ведомство.

Новая серия авиационных тревог затронула сразу несколько европейских стран. Как ранее писал Life.ru, только 6 ноября сообщения о возможных взрывных устройствах получили не менее 15 пассажирских рейсов. Четыре самолёта, находившихся в воздушном пространстве Франции, благополучно приземлились: три в парижском аэропорту Орли и один в Бордо. После посадки воздушные суда обследовали специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

Ещё 5 ноября лайнер Aer Lingus, выполнявший рейс из Дублина в Рим, экстренно перенаправили на французскую военную авиабазу Эврё-Фовиль. Пассажирский Airbus A320 сопровождали военные самолёты. Проверка не выявила взрывного устройства.

В администрации премьер-министра Франции Себастьена Лекорню заявили, что правоохранители устанавливают происхождение предупреждений, затронувших европейские страны. За несколько дней из-за анонимных угроз авиакомпаниям приходилось менять маршруты, эвакуировать пассажиров и обращаться за помощью к военным. Во всех проверенных случаях сообщения о бомбах оказались ложными.

Тем временем Life.ru сообщил, что угрозы взрывов получили ирландская телерадиокомпания RTÉ и болгарский телеканал Nova TV. Письма были подписаны именем «Михаил Андропов», которое ранее фигурировало в заявлениях о причастности к авиационным тревогам. Журналисты обнаружили, что адрес отправителя связан с учебным заведением в Литве, а данные соответствующей учётной записи встречались в утечках. Эксперт по кибербезопасности Мацей Маковский допустил, что злоумышленники могли воспользоваться взломанной электронной почтой. Ирландская полиция изучает сходство этих посланий с угрозами, ранее поступавшими в школы.