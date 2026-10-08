Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 21:20

Водитель пассажирского автобуса ранен при атаке дрона в Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водитель пассажирского автобуса получил ранения при атаке украинского беспилотника на Горловку в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Удар пришёлся по Калининскому району.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки ранен водитель пассажирского автобуса», — написал глава города.

В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены
В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены

Горловка в последние дни неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 6 октября дрон повредил пассажирский автобус в Калининском районе города. В тот же день семь человек получили ранения при ударе по автобусу молокозавода, двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В начале сентября ещё одна атака на городской транспорт привела к ранениям пяти мирных жителей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar