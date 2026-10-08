Водитель пассажирского автобуса ранен при атаке дрона в Горловке
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Водитель пассажирского автобуса получил ранения при атаке украинского беспилотника на Горловку в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Удар пришёлся по Калининскому району.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки ранен водитель пассажирского автобуса», — написал глава города.
Горловка в последние дни неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 6 октября дрон повредил пассажирский автобус в Калининском районе города. В тот же день семь человек получили ранения при ударе по автобусу молокозавода, двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В начале сентября ещё одна атака на городской транспорт привела к ранениям пяти мирных жителей.
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