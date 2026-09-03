Водителя аэролодки осудили на 3 года и 5 месяцев за гибель 5 туристов на Байкале

Три года и пять месяцев в колонии-поселении проведёт 41-летний житель Бурятии, управлявший аэролодкой во время смертельной прогулки по Байкалу. При перевороте судна погибли пять пассажиров. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Судоводитель получил 3 года 5 месяцев за гибель пяти туристов на Байкале. Видео © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Прибайкальский районный суд Бурятии признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем гибель двух и более человек. Трагедия произошла в мае 2026 года в акватории озера Байкал недалеко от села Турка. На борту аэролодки «Север Фантом-850» находились 16 пассажиров.

Как установил суд, у водителя не было необходимого допуска на управление судном. Кроме того, во время перевозки он превысил разрешённую скорость. Резкий манёвр привёл к опрокидыванию аэролодки. Пассажиры оказались в воде, спасти пятерых из них не удалось.