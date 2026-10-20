Водка и коньяк пошли с огоньком: В Башкирии на трассе вспыхнула фура с алкоголем

На федеральной трассе М-12 в Башкирии вспыхнул грузовик, который, по словам очевидцев, перевозил водку и коньяк. Огонь полностью охватил большегруз, а одно из его колёс, объятое пламенем, отлетело и покатилось по проезжей части. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Башкирия Online».

На трассе в Башкирии вспыхнула фура с алкоголем. Видео © Telegram / Башкирия Online

Пожар произошёл 20 октября неподалёку от села Верхние Татышлы. На распространённом в Сети видео видно, как над грузовиком поднимается густой дым, а из кузова и кабины вырываются языки пламени.

Особое внимание очевидцев привлекло горящее колесо, которое оказалось в нескольких десятках метров от фуры. Оно продолжало катиться по дороге, пока сам грузовик полыхал.

По предварительным сообщениям автомобилистов, внутри большегруза находилась алкогольная продукция — водка и коньяк. Однако официального подтверждения содержимого фуры пока нет.

Из-за происшествия движение на участке трассы частично ограничили. По данным местного портала UFA1.RU, одна из полос оказалась заблокирована, но водители могли объехать место пожара по соседней.