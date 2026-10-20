Водка и коньяк пошли с огоньком: В Башкирии на трассе вспыхнула фура с алкоголем
В Башкирии на трассе М-12 загорелась фура с алкоголем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На федеральной трассе М-12 в Башкирии вспыхнул грузовик, который, по словам очевидцев, перевозил водку и коньяк. Огонь полностью охватил большегруз, а одно из его колёс, объятое пламенем, отлетело и покатилось по проезжей части. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Башкирия Online».
На трассе в Башкирии вспыхнула фура с алкоголем. Видео © Telegram / Башкирия Online
Пожар произошёл 20 октября неподалёку от села Верхние Татышлы. На распространённом в Сети видео видно, как над грузовиком поднимается густой дым, а из кузова и кабины вырываются языки пламени.
Особое внимание очевидцев привлекло горящее колесо, которое оказалось в нескольких десятках метров от фуры. Оно продолжало катиться по дороге, пока сам грузовик полыхал.
По предварительным сообщениям автомобилистов, внутри большегруза находилась алкогольная продукция — водка и коньяк. Однако официального подтверждения содержимого фуры пока нет.
Из-за происшествия движение на участке трассы частично ограничили. По данным местного портала UFA1.RU, одна из полос оказалась заблокирована, но водители могли объехать место пожара по соседней.
Ранее возгорания грузовиков уже приводили к серьёзным авариям и перекрытию федеральных трасс. В августе 2025 года на магистрали М-12 в Нижегородской области после столкновения двух большегрузов взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой. В результате погиб водитель, ещё два человека, включая ребёнка, пострадали. В ноябре того же года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вспыхнула фура, из-за чего движение в южном направлении полностью остановили. Происшествия случались и с грузовиками, перевозившими спиртное. В декабре 2024 года на МКАД перевернулась фура с водкой: автомобиль наехал на отбойник, водитель получил травмы и был госпитализирован, а три полосы оказались перекрыты. В июне 2025 года возле аэропорта Казани из грузовика выпали ящики с пивом. Движение пришлось ограничить, а для уборки разбитых бутылок привлекли спецтехнику.
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