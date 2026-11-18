Генпрокуратура России согласилась с позицией защиты сестёр Хачатурян об их невиновности в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Ярослав Пакулин. По его словам, Басманный суд Москвы обратил внимание следствия на выводы надзорного ведомства.

«Можно уверенно говорить о том, что защитники сестер и Генеральная прокуратура пришли к выводу о невиновности сестер Хачатурян», — рассказал юрист.

Суд частично удовлетворил жалобу адвокатов. Как пояснил Пакулин, в решении указано на противоречия в позиции следствия, отсутствие убедительных доводов для продолжения расследования и необоснованный отказ учитывать аргументы защиты. Накануне Life.ru сообщал, что суд потребовал объяснить затягивание дела, которое продолжается уже восемь лет.

Теперь защитники рассчитывают, что уголовное преследование Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян будет прекращено до истечения установленного срока расследования. При этом окончательного решения о закрытии дела пока нет.

История началась в июле 2018 года, когда в Москве был убит Михаил Хачатурян. В преступлении обвинили трёх его дочерей. Девушки настаивали, что действовали в условиях необходимой обороны после многолетнего насилия со стороны отца. В апреле 2025 года суд посмертно признал мужчину виновным в преступлениях против дочерей, а позднее кассационная инстанция оставила это решение в силе.

Несмотря на это, в январе 2026 года следствие возобновило расследование в отношении сестёр. При этом девушки продолжили жить с ограничениями: им запрещено общаться между собой и с журналистами. В сентябре суд отказался смягчать действующие запреты, хотя адвокаты указывали на нарушение прав своих подзащитных.