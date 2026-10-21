Война с Ираном не понравилась даже сыну Трампа: своё недовольство он высказал отцу

Старший сын президента США Дональд Трамп — младший выступает против войны с Ираном и уже высказывал своё недовольство отцу. Он считает, что участие Вашингтона в конфликте противоречит предвыборным обещаниям американского лидера не втягивать страну в новые войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным журнала, Трамп-младший не поддерживал военную операцию с самого начала, однако предпочитает обсуждать свои возражения исключительно в частных беседах. Публично критиковать решения отца он не собирается. Представитель сына президента отказался комментировать публикацию, а Белый дом заверил, что конфликт с Ираном скоро завершится.

При этом противники войны есть и непосредственно в администрации США. Вице-президент Джей Ди Вэнс ещё в феврале выражал сомнения по поводу вступления Вашингтона в военную кампанию Израиля. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь Марко Рубио также скептически оценивали предложения израильского премьера Биньямина Нетаньяху о возможности сменить власть в Иране с помощью военной операции.

Разногласия внутри американского руководства усиливаются на фоне недовольства населения затянувшимися боевыми действиями. Согласно октябрьскому опросу Pew Research Center, 65% американцев не одобряют действия Трампа в отношении Ирана, а 47% полагают, что военная кампания продлится ещё больше года. Изначально администрация рассчитывала завершить её за четыре-шесть недель.

Дополнительное давление на Белый дом оказывает подорожание топлива. На фоне приближающихся 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс республиканцам приходится защищать военную политику президента перед избирателями, недовольными ростом расходов. При этом конфликт всё заметнее расходится с обещаниями Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах США.