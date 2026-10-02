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Опубликовано 2 октября, 12:10

Врач Мевша: При атаках ВСУ под Белгородом применялось химвещество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

При ударах по Белгородской области якобы применяются боеприпасы с неизвестным химическим веществом, которое оказывает дополнительное токсическое воздействие на пострадавших. Об этом журналистам заявила депутат областной думы и главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша.

«Также мы неоднократно встречались с каким-то химическим веществом, которым обрабатывается [боеприпас]. Оно наносит и токсический удар по организму», — рассказала она журналистам.

По словам Мевши, у некоторых пациентов с минно-взрывными травмами врачи выявляют в том числе почечную недостаточность.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. 30 сентября при ударах по Валуйскому и Шебекинскому округам пострадали четыре мирных жителя, а 25 сентября при атаке дрона в Волоконовском округе погиб водитель грузовика, ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения.

Шесть мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Шесть мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Ранее российская сторона уже заявляла о случаях применения украинскими подразделениями токсичных химикатов. В частности, Минобороны РФ сообщало о применении веществ с помощью беспилотников в районе Колотиловки Белгородской области. По данным ведомства, в ходе СВО фиксировались случаи использования соединений CS, хлорпикрина и других веществ. Независимое подтверждение каждого из этих эпизодов в публикации не приводилось.

Больше оперативных новостей об атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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