При ударах по Белгородской области якобы применяются боеприпасы с неизвестным химическим веществом, которое оказывает дополнительное токсическое воздействие на пострадавших. Об этом журналистам заявила депутат областной думы и главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша.

«Также мы неоднократно встречались с каким-то химическим веществом, которым обрабатывается [боеприпас]. Оно наносит и токсический удар по организму», — рассказала она журналистам.

По словам Мевши, у некоторых пациентов с минно-взрывными травмами врачи выявляют в том числе почечную недостаточность.

Ранее российская сторона уже заявляла о случаях применения украинскими подразделениями токсичных химикатов. В частности, Минобороны РФ сообщало о применении веществ с помощью беспилотников в районе Колотиловки Белгородской области. По данным ведомства, в ходе СВО фиксировались случаи использования соединений CS, хлорпикрина и других веществ. Независимое подтверждение каждого из этих эпизодов в публикации не приводилось.