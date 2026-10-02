Врач Мевша: При атаках ВСУ под Белгородом применялось химвещество
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При ударах по Белгородской области якобы применяются боеприпасы с неизвестным химическим веществом, которое оказывает дополнительное токсическое воздействие на пострадавших. Об этом журналистам заявила депутат областной думы и главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша.
«Также мы неоднократно встречались с каким-то химическим веществом, которым обрабатывается [боеприпас]. Оно наносит и токсический удар по организму», — рассказала она журналистам.
По словам Мевши, у некоторых пациентов с минно-взрывными травмами врачи выявляют в том числе почечную недостаточность.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. 30 сентября при ударах по Валуйскому и Шебекинскому округам пострадали четыре мирных жителя, а 25 сентября при атаке дрона в Волоконовском округе погиб водитель грузовика, ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения.
Ранее российская сторона уже заявляла о случаях применения украинскими подразделениями токсичных химикатов. В частности, Минобороны РФ сообщало о применении веществ с помощью беспилотников в районе Колотиловки Белгородской области. По данным ведомства, в ходе СВО фиксировались случаи использования соединений CS, хлорпикрина и других веществ. Независимое подтверждение каждого из этих эпизодов в публикации не приводилось.
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