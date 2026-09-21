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Опубликовано 21 сентября, 08:58

«Всё тайное становится явным»: Памфилова рассказала о двух вбросах на выборах

Памфилова: За выборы в России зафиксировали два вброса бюллетеней

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За весь период выборов в России зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Нарушения произошли в Марий Эл и Крыму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова при подведении предварительных итогов голосования.

По её словам, оба эпизода быстро стали известны общественности благодаря системе наблюдения и контролю за работой избирательных участков.

«У нас произошло всего два таких неприглядных факта, которые моментально стали достоянием общественности», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК рассматривает открытость избирательной системы как один из ключевых механизмов выявления нарушений.

«В нашей системе, которая максимально открыта и прозрачна, всё тайное моментально становится явным», — добавила глава Центризбиркома.

Памфилова: Почти 37 тысяч бюллетеней на 20 участках признали недействительными
Памфилова: Почти 37 тысяч бюллетеней на 20 участках признали недействительными

Ранее Life.ru писал, что избирком Марий Эл аннулировал бюллетени после подтверждённого вброса, а материалы направили в Следственный комитет и МВД. В Крыму комиссия также признала недействительным содержимое ящика после выявленного нарушения. Памфилова отдельно заявляла, что члены избиркомов, допустившие нарушения, не смогут избежать наказания.

Больше новостей о выборах, партиях и внутренней политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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