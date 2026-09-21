«Всё тайное становится явным»: Памфилова рассказала о двух вбросах на выборах

За весь период выборов в России зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Нарушения произошли в Марий Эл и Крыму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова при подведении предварительных итогов голосования.

По её словам, оба эпизода быстро стали известны общественности благодаря системе наблюдения и контролю за работой избирательных участков.

«У нас произошло всего два таких неприглядных факта, которые моментально стали достоянием общественности», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК рассматривает открытость избирательной системы как один из ключевых механизмов выявления нарушений.

«В нашей системе, которая максимально открыта и прозрачна, всё тайное моментально становится явным», — добавила глава Центризбиркома.