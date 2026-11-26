«Выбор за ними»: В МИД предупредили «евротройку» о риске лишиться шанса на диалог
Рябков: «Евротройка» обнулит шансы на диалог по Украине, выдвигая условия
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Великобритания, Франция и Германия рискуют лишиться возможности участвовать в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, если продолжат выдвигать предварительные условия. Представителей «евротройки» уже пригласили в Москву, и теперь решение остаётся за ними, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Выбор за ними: хотят они приехать в Москву, не хотят, пусть они скажут», — сказал дипломат.
Рябков также сообщил, что ему неизвестно о контактах с представителями трёх европейских стран. По его словам, обсуждения, которые могут идти в европейских столицах, не меняют сути российского предложения.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил о приглашении европейских представителей в Москву. Цель встречи — выяснить их позицию по украинскому урегулированию и уже после этого определиться с форматом дальнейшего общения. В тот же день Bloomberg узнал об обсуждении возможной встречи с российской стороной в Лондоне, Берлине и Париже.
Однако позднее в Еврокомиссии отдали предпочтение многостороннему формату переговоров. Обсуждать вопросы европейской безопасности в Брюсселе намерены после прекращения огня на Украине и при участии стран ЕС и НАТО.
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