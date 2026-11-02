Запланированный на понедельник вылет вертолёта МЧС к месту гибели охотника отменили. Спасатели вновь не смогли отправиться в тайгу Курагинского округа из-за нелётной погоды. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении ведомства.

«Сегодня вылет отменяется. По-прежнему, не позволяет погода», — рассказала представитель МЧС.

По прогнозам спасателей, на юге Красноярского края ожидается обильный снегопад. Ситуацию осложняет удалённость охотничьего участка: от места происшествия до ближайшего населённого пункта, села Черемшанка, около 160 километров.

Тем временем выживший охотник уже не один. Ещё 31 октября к нему добрались двое товарищей. Часть пути они преодолели по реке на аэролодке, после чего около 15 километров шли пешком через заснеженную тайгу.

В понедельник стало известно, что троим охотникам удалось найти тело погибшего и перенести его к избушке. Самостоятельно доставить его к населённому пункту мужчины не могут из-за сложного маршрута. Теперь они ожидают помощи спасателей.

В МЧС подтвердили, что вертолёт пока не может отправиться в район происшествия. Спасатели остаются в готовности, однако сроки эвакуации будут зависеть от погодных условий.