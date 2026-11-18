Приговорённая к смертной казни в США Криста Пайк, которая выжила после двух смертельных инъекций, столкнулась с неожиданной проблемой: теперь ей не хватает одежды. Перед процедурой женщина раздала свои вещи, а заново приобрести их мешают тюремные ограничения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Адвокат осуждённой Брайан Роарк обратился к представителям прокуратуры штата Теннесси с просьбой разрешить подзащитной дополнительные покупки. Дело в том, что в исправительном учреждении действует еженедельный лимит расходов, из-за которого Пайк не может быстро восстановить свой гардероб.

«Мисс Пайк хочет заново приобрести некоторые вещи, которые она ранее раздала перед попыткой казни (например, одежду). Этому препятствует еженедельный лимит на покупки», — говорится в письме защитника.

Попытка привести смертный приговор в исполнение состоялась 30 сентября 2026 года. Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако женщина осталась жива. Её госпитализировали, и только 6 октября она пришла в сознание. Американку осудили за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершённое в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что спустя десять дней после неудачной казни Пайк выписали из больницы и вернули в исправительное учреждение. При этом восстановление осуждённой ещё не завершилось. Защитники предупреждали о возможных длительных последствиях процедуры и необходимости дальнейшего медицинского наблюдения.

Позже женщина пожаловалась на условия содержания в тюремном лазарете. По утверждению Пайк, её практически полностью изолировали от других заключённых и заставляли самостоятельно мыть душевую с тараканами. В конце октября адвокаты направили экстренное ходатайство в суд, потребовав перевести подзащитную в блок с более мягким режимом. Однако прокуратура Теннесси выступила против изменения условий содержания. Власти считают осуждённую опасной и настаивают, что ей необходимо круглосуточное медицинское наблюдение. Следующее судебное заседание по этому вопросу назначено на 1 декабря.