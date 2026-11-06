Профайлер и политолог Руслан Панкратов заподозрил у Владимира Зеленского признаки психического расстройства, изучив его совместную фотографию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В беседе с аif.ru эксперт также предположил, что состояние украинского президента может быть связано с употреблением запрещённых веществ.

По мнению Панкратова, куда показательнее выражения лица Зеленского оказалась реакция немецких пользователей на публикацию канцлера. Многие комментаторы возмутились обещаниями Берлина продолжать поддержку Киева, указав на нерешённые проблемы внутри самой Германии.

Эксперт считает, что снимок отражает различие политических задач участников встречи. Мерц стремится продемонстрировать готовность выполнять обязательства перед Украиной, тогда как Зеленский заинтересован в сохранении западной помощи.

В этой разнице Панкратов усмотрел психологическое превосходство канцлера и растерянность украинского лидера. Немецкому политику он также приписал страх разоблачения и чувство вины.

Поводом для обсуждения стала фотография, которую Мерц разместил после переговоров с Зеленским 3 ноября в Берлине. Канцлер заверил Киев в дальнейшей поддержке, в том числе в сфере энергетики и противовоздушной обороны, а также пообещал дополнительную помощь в зимний период.

Ранее Life.ru рассказывал о беспрецедентных мерах безопасности во время визита Зеленского в Берлин. Для охраны украинского президента и участников международной конференции привлекли около 3400 полицейских. В немецкой столице перекрывали улицы, ограничивали движение транспорта и усиливали патрулирование правительственного квартала.

При этом на совместной пресс-конференции Мерц не стал перечислять новые меры поддержки Украины, напомнив об уже предоставленной помощи. Канцлер призвал европейских партнёров выполнять финансовые обязательства и не перекладывать расходы исключительно на Германию. Кроме того, Зеленский получил приглашение на встречу «коалиции желающих», намеченную на 19 ноября в Берлине. Там планируется обсудить гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Киева.