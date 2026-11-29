Киев и Брюссель возмутил призыв спецпосланника президента США Джареда Кушнера учесть требования России на переговорах по Украине, считает колумнист Александр Гришин. По его мнению, американский переговорщик поставил под сомнение привычное для ЕС объяснение конфликта, в котором всю ответственность возлагают на Москву.

По оценке журналиста, недовольство усилилось ещё и потому, что Кушнер высоко отозвался о президенте России Владимире Путине. Переговорщик призвал учитывать требования российского лидера для разрешения конфликта.