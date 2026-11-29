«Взрыв негодования»: Позиция Кушнера по России и Украине поставила на уши всю Европу
Колумнист Гришин: Европу возмутили слова Кушнера о России и Украине
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Киев и Брюссель возмутил призыв спецпосланника президента США Джареда Кушнера учесть требования России на переговорах по Украине, считает колумнист Александр Гришин. По его мнению, американский переговорщик поставил под сомнение привычное для ЕС объяснение конфликта, в котором всю ответственность возлагают на Москву.
По оценке журналиста, недовольство усилилось ещё и потому, что Кушнер высоко отозвался о президенте России Владимире Путине. Переговорщик призвал учитывать требования российского лидера для разрешения конфликта.
«Но даже такая относительно умеренная позиция американского переговорщика вызвала взрыв негодования и негативных эмоций в Киеве и Европе», — подчеркнул обозреватель kp.ru.
Напомним, Джаред Кушнер в интервью New York Magazine назвал контрпродуктивной привычку Владимира Зеленского публично обсуждать разногласия с партнёрами по переговорам. А в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer американский спецпосланник назвал Владимира Путина гроссмейстером политики и исторической личностью.