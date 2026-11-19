Ядерную войну невозможно выиграть, поэтому её нельзя допустить. С таким предупреждением председатель КНР Си Цзиньпин выступил на трёхсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана. Необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин призвал крупнейшие державы приложить максимум усилий для снижения ядерных рисков. Ранее в ходе того же выступления он сравнил ядерное оружие с дамокловым мечом над человечеством и выступил за его полный запрет и уничтожение.

Заявление прозвучало 19 ноября на первой в истории трёхсторонней встрече действующих руководителей России, США и Китая. Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС. В ходе выступления председатель КНР также предложил четыре принципа взаимодействия великих держав, включая взаимное уважение, мирное сосуществование, сотрудничество и решение разногласий путём диалога.