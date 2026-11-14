Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал сообщения о забросанном яйцами кортеже Владимира Зеленского в Ирландии первым признаком растущего недовольства европейцев украинским руководством.

«Скоро эти брошенные яйца покажутся Зеленскому цветочками. Это первые звоночки, проявление ненависти жителей европейских стран», — заявил РИА «Новости» председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

По мнению Рогова, жители Западной Европы начинают связывать ухудшение собственного благосостояния с финансовой помощью Киеву. Он утверждает, что европейские налогоплательщики постепенно осознают масштабы предполагаемых коррупционных схем, связанных с украинским руководством.

Поводом для комментария стали кадры испачканного автомобиля из кортежа Зеленского, опубликованные корреспондентом Sky News Стивеном Мерфи.