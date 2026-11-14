«Яйца покажутся цветочками»: Зеленскому предрекли проблемы из-за истории с кортежем в Дублине
Рогов назвал сообщения о яйцах в кортеже Зеленского первым звоночком
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Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал сообщения о забросанном яйцами кортеже Владимира Зеленского в Ирландии первым признаком растущего недовольства европейцев украинским руководством.
«Скоро эти брошенные яйца покажутся Зеленскому цветочками. Это первые звоночки, проявление ненависти жителей европейских стран», — заявил РИА «Новости» председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.
По мнению Рогова, жители Западной Европы начинают связывать ухудшение собственного благосостояния с финансовой помощью Киеву. Он утверждает, что европейские налогоплательщики постепенно осознают масштабы предполагаемых коррупционных схем, связанных с украинским руководством.
Поводом для комментария стали кадры испачканного автомобиля из кортежа Зеленского, опубликованные корреспондентом Sky News Стивеном Мерфи.
Ранее Life.ru рассказывал о встрече Зеленского с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры прошли на военной авиабазе Кейсмент неподалёку от Дублина после визита представителей США в Москву. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о консультациях американской делегации с европейскими союзниками. В обсуждении участвовали представители Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов Евросоюза.
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