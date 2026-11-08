Журналист Брайан Макдональд обратил внимание на непоследовательность, которую он усмотрел в заявлениях Владимира Зеленского о территориальных уступках России. Поводом стало новое интервью украинского политика американскому телеканалу CNN.

В разговоре с журналистами Зеленский вновь отказался юридически признавать российскую принадлежность территорий, которые Киев считает своими. Однако Макдональд напомнил, что совсем недавно украинский лидер допускал мирное соглашение с сохранением нынешней линии боевого соприкосновения.

«Но всего две с лишним недели назад он сказал Fox News, что примет мирное соглашение с заморозкой конфликта по текущей линии фронта», — написал журналист в соцсети X.

Речь идёт об интервью от 21 октября. Тогда ведущий Fox News спросил Зеленского, согласился бы он на прекращение боевых действий при условии, что под контролем Киева останется не менее 75% территории Украины. Политик ответил утвердительно, назвав заморозку конфликта возможным способом остановить войну.

На фоне этих разногласий президент США Дональд Трамп заявил, что впервые видит готовность обеих сторон к урегулированию конфликта. Однако американский лидер не уточнил, какие именно изменения в позициях Москвы и Киева позволяют ему рассчитывать на достижение соглашения.