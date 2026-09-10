Задержанный экс-охранник посольства Британии хотел перейти на сторону ВСУ
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ФСБ России обнародовала переписку бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Из сообщений следует, что мужчина не просто собирал данные о британских дипломатах, но и вынашивал планы лично перейти на сторону украинских вооружённых формирований.
«Я бы хотел перейти на сторону ВСУ», — говорится в одном из сообщений задержанного. В нескольких сообщениях мужчина пытался использовать украинские слова.
В нескольких сообщениях мужчина пытался использовать украинские слова. ФСБ показала видео с его показаниями и переписками.
Ранее ФСБ заявила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, который являлся агентом СБУ. По версии службы, он собирал сведения о британских дипломатах для подготовки терактов. ФСБ предупредила Лондон о готовности Киева пойти на диверсии против союзников.
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