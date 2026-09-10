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Опубликовано 10 сентября, 06:04

Задержанный экс-охранник посольства Британии хотел перейти на сторону ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

ФСБ России обнародовала переписку бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Из сообщений следует, что мужчина не просто собирал данные о британских дипломатах, но и вынашивал планы лично перейти на сторону украинских вооружённых формирований.

«Я бы хотел перейти на сторону ВСУ», — говорится в одном из сообщений задержанного. В нескольких сообщениях мужчина пытался использовать украинские слова.

В нескольких сообщениях мужчина пытался использовать украинские слова. ФСБ показала видео с его показаниями и переписками.

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Ранее ФСБ заявила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, который являлся агентом СБУ. По версии службы, он собирал сведения о британских дипломатах для подготовки терактов. ФСБ предупредила Лондон о готовности Киева пойти на диверсии против союзников.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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