Задержанный экс-охранник посольства Британии хотел перейти на сторону ВСУ

ФСБ России обнародовала переписку бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Из сообщений следует, что мужчина не просто собирал данные о британских дипломатах, но и вынашивал планы лично перейти на сторону украинских вооружённых формирований.

«Я бы хотел перейти на сторону ВСУ», — говорится в одном из сообщений задержанного. В нескольких сообщениях мужчина пытался использовать украинские слова.

В нескольких сообщениях мужчина пытался использовать украинские слова. ФСБ показала видео с его показаниями и переписками.