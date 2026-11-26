Возраст двух образцов древесины, обнаруженных на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега на востоке Турции, составляет около 4300 лет. Первые результаты радиоуглеродного анализа представил профессор Сивасского университета Джумхуриет Дженкер Атилла, сообщает Arkeonews.

Полевые исследования геологической формации Дурупынар проходили с 28 июня по 30 сентября 2026 года. В экспедиции приняли участие около 20 специалистов из пяти стран.

Американская лаборатория датировала образцы 2400–2200 годами до нашей эры. Как отметил заместитель руководителя исследовательской группы Эндрю Джонс, этот период совпадает с некоторыми предполагаемыми датировками библейского Всемирного потопа.

Теперь учёные ожидают результатов независимых экспертиз в Швейцарии и Турции. Специалистам предстоит установить, обрабатывалась ли древесина человеком и при каких обстоятельствах она оказалась под землёй.