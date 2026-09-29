Захарова заявила, что Россия следит за подготовкой Сербии к выборам
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Россия внимательно наблюдает за подготовкой Сербии к внеочередным парламентским и президентским выборам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем — и президентским выборам», — отметила дипломат.
Александр Вучич объявил об отставке 27 сентября, а на следующий день передал президентские обязанности председателю парламента Ане Брнабич. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября: политик возглавит список Сербской прогрессивной партии и станет её кандидатом в премьеры.
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