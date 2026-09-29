Захарова заявила, что Россия следит за подготовкой Сербии к выборам

Россия внимательно наблюдает за подготовкой Сербии к внеочередным парламентским и президентским выборам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем — и президентским выборам», — отметила дипломат.