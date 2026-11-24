Приграничные муниципалитеты Эстонии могут ежегодно недополучать от 500 до 600 тысяч евро после закрытия границы с Россией. Такие предварительные оценки местных властей озвучил премьер-министр республики Кристен Михал в интервью телерадиокомпании ERR.

По словам главы правительства, в Таллине серьёзно относятся к финансовым проблемам приграничных территорий. В течение двух недель министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас должен представить пакет мер поддержки юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа.

Предварительно расходы на компенсационные меры оцениваются в несколько миллионов евро. Окончательная сумма будет зависеть от потребностей пострадавших муниципалитетов.

Михал также признал, что власти пока не могут в полной мере оценить последствия закрытия границы для рынка труда. В частности, не исключён перевод части сотрудников таможни в подразделения МВД.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии утвердило закрытие погранпереходов с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил своё решение попыткой поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют российские спецслужбы. Москва назвала эти обвинения бездоказательными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Таллин о негативных экономических и социальных последствиях такого решения, особенно для приграничных районов республики. Уже 23 ноября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги.