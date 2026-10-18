«Запоздалое решение»: Американист объяснил, почему Трамп остановил санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп приостановил применение новых санкций против России в расчёте на выборы в Конгресс, предположил американист Малек Дудаков. Однако, по его оценке, этот шаг уже вряд ли принесёт республиканцам ощутимую пользу.

«Это уже запоздалое решение, которое не даст позитивного эффекта. И поэтому я не уверен, что это поможет Трампу укрепить свои позиции на выборах», — заявил собеседник NEWS.ru.

Вводить масштабные пошлины против покупателей российской нефти перед голосованием было бы невыгодно самой американской администрации. При этом даже дизельная сделка с Москвой пока не помогла Вашингтону добиться снижения цен на топливо в США, заключил политолог.