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Регион
Опубликовано 18 октября, 09:17

«Запоздалое решение»: Американист объяснил, почему Трамп остановил санкции против РФ

Американист Дудаков: Трамп остановил санкции против России из-за выборов в США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп приостановил применение новых санкций против России в расчёте на выборы в Конгресс, предположил американист Малек Дудаков. Однако, по его оценке, этот шаг уже вряд ли принесёт республиканцам ощутимую пользу.

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«Это уже запоздалое решение, которое не даст позитивного эффекта. И поэтому я не уверен, что это поможет Трампу укрепить свои позиции на выборах», — заявил собеседник NEWS.ru.

Вводить масштабные пошлины против покупателей российской нефти перед голосованием было бы невыгодно самой американской администрации. При этом даже дизельная сделка с Москвой пока не помогла Вашингтону добиться снижения цен на топливо в США, заключил политолог.

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Напомним, Дональд Трамп приостановил применение части санкций и дополнительных пошлин против России, объяснив своё решение национальными интересами США. В свою очередь Владимир Зеленский раскритиковал решение американского лидера.

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Борис Эльфанд
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