«Защита от конкуренции»: Названы бенефициары новой тарифной войны Трампа
Эксперт Акимов: Новые пошлины Трампа могут ускорить рост цен в США
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Американские покупатели рискуют столкнуться с новым ростом цен, если Вашингтон повысит пошлины на импорт, считает член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов. Так он оценил предложение администрации Дональда Трампа ввести дополнительные сборы на товары из 14 торговых партнёров США, включая Китай, страны Евросоюза, Бразилию и Индию.
«В выигрыше будут американские промышленники, традиционный промышленный, торговый капитал. Они заинтересованы в защите от иностранной конкуренции», — пояснил собеседник НСН.
По его словам, прежние пошлины уже помогли вернуть часть производств в США. Для покупателей новые сборы могут оказаться особенно ощутимыми сейчас, когда из-за конфликта с Ираном в стране подорожало топливо. Сохранит ли Трамп прежний курс, во многом зависит от его отношений с новым составом Конгресса, заключил специалист.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, США готовятся повысить пошлины на товары из десятков стран. В частности, администрация Дональда Трампа предложила ввести дополнительную пошлину в 20% на ряд китайских товаров. С учётом действующих тарифов общая ставка может достичь 45%.