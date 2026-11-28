Американские покупатели рискуют столкнуться с новым ростом цен, если Вашингтон повысит пошлины на импорт, считает член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов. Так он оценил предложение администрации Дональда Трампа ввести дополнительные сборы на товары из 14 торговых партнёров США, включая Китай, страны Евросоюза, Бразилию и Индию.

По его словам, прежние пошлины уже помогли вернуть часть производств в США. Для покупателей новые сборы могут оказаться особенно ощутимыми сейчас, когда из-за конфликта с Ираном в стране подорожало топливо. Сохранит ли Трамп прежний курс, во многом зависит от его отношений с новым составом Конгресса, заключил специалист.