«Заставили вздрогнуть»: FT рассказала о реакции Европы на заявления Зеленского о сделке США и РФ
FT: Заявления Зеленского о сделке США и России встревожили Европу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Саркастические заявления Зеленского о сделке США и России по поставкам дизельного топлива вызвали тревогу среди европейских чиновников. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, союзники Киева в Европе обеспокоены усиливающимся противостоянием между Зеленским и Дональдом Трампом. Они опасаются, что дальнейшее обострение конфликта между политиками может негативно отразиться на безопасности Украины и европейских стран.
Как отмечает Financial Times, европейские представители следят за развитием спора на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом. Особое внимание привлекает реакция Зеленского на договорённости США и России.
По информации газеты, в европейских столицах опасаются последствий дальнейшего повышения градуса публичного конфликта. При этом конкретные меры, которые союзники Киева намерены предпринять в связи с ситуацией, издание не уточняет.
Разногласия между Киевом и Вашингтоном обострились после договорённостей России и США по поставкам дизельного топлива. 9 октября Life.ru сообщал, что Зеленский назвал снятие американских ограничений с российского дизеля несправедливым по отношению к Украине. На следующий день Трамп публично раскритиковал действия Киева. Американский лидер заявил, что Вашингтон неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку такие атаки могут привести к дефициту дизельного топлива. При этом украинская сторона продолжила публично спорить с американской администрацией о причинах роста цен на топливо. 12 октября Life.ru сообщал, что Зеленский связал подорожание дизеля с блокадой Ормузского пролива, а не с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
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