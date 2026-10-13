«Заставили вздрогнуть»: FT рассказала о реакции Европы на заявления Зеленского о сделке США и РФ

Саркастические заявления Зеленского о сделке США и России по поставкам дизельного топлива вызвали тревогу среди европейских чиновников. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, союзники Киева в Европе обеспокоены усиливающимся противостоянием между Зеленским и Дональдом Трампом. Они опасаются, что дальнейшее обострение конфликта между политиками может негативно отразиться на безопасности Украины и европейских стран.

Как отмечает Financial Times, европейские представители следят за развитием спора на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом. Особое внимание привлекает реакция Зеленского на договорённости США и России.

По информации газеты, в европейских столицах опасаются последствий дальнейшего повышения градуса публичного конфликта. При этом конкретные меры, которые союзники Киева намерены предпринять в связи с ситуацией, издание не уточняет.