Владимир Зеленский осознаёт бесперспективность собственного политического положения, поэтому выступает против конструктивного диалога России и США по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Завывания Зеленского об опасности конструктивного диалога США и России по возможным путям решения кризиса на Украине говорят о безнадежности его политического положения», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По мнению Карасина, Зеленский понимает собственную несостоятельность в роли руководителя страны, но не намерен менять политический курс. Сенатор обвинил его в нежелании восстанавливать добрососедские отношения с Россией и стремлении сохранить зависимость от европейского финансирования и поставок вооружений.

Парламентарий также раскритиковал высказывания Зеленского о «недопустимых ошибках» Вашингтона. По оценке Карасина, они свидетельствуют о политическом тупике и отсутствии у Киева альтернатив продолжению ударов по российским городам, энергетической инфраструктуре и дата-центрам. Сенатор считает, что украинское руководство стремится распространить антироссийские настроения на европейские страны, прежде всего Прибалтику и Польшу.

Ранее Life.ru сообщал о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. Значительную часть беседы лидеры посвятили украинскому урегулированию, а также обсудили двусторонние отношения. Спустя несколько дней замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о продолжении контактов Москвы и Вашингтона, подчеркнув, что содержание переговоров стороны публично раскрывать не намерены.

Тем временем 19 октября Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в переговорном процессе. Американский президент подчеркнул, что не хочет предпринимать шагов, способных подтолкнуть Россию к выходу из переговоров, поскольку поиск путей завершения конфликта продолжается.