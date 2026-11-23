В Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели женщины, которую зажало под колёсами пассажирского автобуса у станции метро «Девяткино» в Мурино. Пострадавшую удалось освободить с помощью спасательного оборудования и доставить в больницу, однако медики не смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Мурино возбудили дело после гибели женщины под колёсами автобуса. Видео © Telegram / Мурино • Бугры • Девяткино

Трагедия произошла вечером 22 ноября на остановке возле метро. Как ранее писал Life.ru, автобус маршрута № 885 наехал на пожилую женщину, после чего она оказалась зажата под задней колёсной базой. По уточнённым данным полиции, погибшей было 69 лет, а за рулём находился 60-летний водитель.

На место прибыли сотрудники 147-й пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспаса». Чтобы добраться до пострадавшей, спасателям пришлось использовать специальное оборудование. После освобождения женщины врачи провели реанимационные мероприятия и госпитализировали её в больницу в Токсово. Несмотря на оказанную помощь, пенсионерка скончалась от полученных травм.

Следователи квалифицировали произошедшее по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Теперь правоохранителям предстоит восстановить обстоятельства наезда и проверить, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров. Собственную проверку также организовала прокуратура Ленинградской области.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой аварии с пассажирским автобусом в Петербурге. 16 ноября на Кронштадтской улице лазурный автобус протаранил семь припаркованных машин. Несколько автомобилей от удара отбросило на тротуар, серьёзные повреждения получил и сам общественный транспорт. Причины столкновения устанавливаются.

Кроме того, в Республике Коми СК организовал проверку после опрокидывания рейсового микроавтобуса. 10 ноября Mercedes-Benz, следовавший по маршруту из Ухты в Нижний Одес, съехал в кювет и перевернулся. Двух пассажирок госпитализировали. Следователи начали выяснять не только причины ДТП, но и соблюдались ли требования безопасности при перевозке людей.