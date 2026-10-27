Зеленский призвал к деэскалации после разговора Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

Владимир Зеленский призвал к деэскалации после телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Европейские политики рассказали ему о результатах состоявшихся 27 октября переговоров с Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, Стубб и Стёре подробно проинформировали его о беседе с российским лидером. Одной из тем разговора стали возможные шаги по снижению напряжённости вокруг энергетической инфраструктуры Украины.

Стороны также обсудили подготовку трёхсторонней встречи России, США и Украины. Переговоры на уровне делегаций планируют провести в ноябре.

Ранее Life.ru сообщал, что конкретная дата трёхсторонних переговоров в Абу-Даби пока не согласована. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что окончательного решения по срокам нет. При этом Москва, Вашингтон и Киев договорились вернуться к переговорному процессу. Ожидается, что одной из главных тем предстоящей встречи станут вопросы безопасности после завершения конфликта.