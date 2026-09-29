Зеленский вывел Кравченко из состава СНБО спустя 2 недели после побега
Обложка © Getty Images / Anadolu
Владимир Зеленский вывел бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины, который сбежал из страны из-за угрозы уголовного дела. Соответствующий указ №970/2026 был подписан 28 сентября.
Кравченко покинул состав СНБО спустя около двух недель после того, как он объявил об отъезде за пределы Украины под предлогом командировки.
Руслан Кравченко вошёл в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в июле 2025 года после назначения на должность генерального прокурора. Позднее он оставил пост главы Генпрокуратуры. Кравченко покинул должность после коррупционного скандала. А 14 сентября он сбежал из страны под предлогом пятидневной командировки в Париж. Из неё он в итоге не вернулся. А Зеленского пришлось откачивать после бегства Кравченко.
Главные события украинской и международной политики — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.