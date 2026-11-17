Николай Басков пообещал зрителям, что ещё споёт со студентами Московского государственного института культуры. До начала юбилейного концерта оставалась пара минут, когда в зале объявили эвакуацию. Певец вышел из здания вместе с публикой. Он рассказал, как воспринял случившееся.

«Здесь, оказывается, четвёртый раз такое. Жалко очень. Жалко, что не состоялось и объявили эвакуацию», — отметил артист в беседе с корреспондентами сайта MK.ru.

Музыкант приехал в институт заранее, чтобы отрепетировать номера. Вместе со студентами он готовил программу из 28 выступлений. Вход был свободным, зал заполнился ещё до начала шоу. Поклонники принесли плакат с поздравлением для юбиляра.

Артист после инцидента отметил, что обязательно проведёт концерт в другой день.

Напомним, концерт Николая Баскова сорвался из-за сообщения о минировании МГИК. Специалисты проверили здание и не нашли взрывного устройства. В институте объявили, что 17 ноября вернутся к обычному расписанию.