«Жалко очень»: Басков отреагировал на срыв концерта в МГИК и пообещал новую встречу
Николай Басков впервые прокомментировал срыв юбилейного концерта в МГИК
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Николай Басков пообещал зрителям, что ещё споёт со студентами Московского государственного института культуры. До начала юбилейного концерта оставалась пара минут, когда в зале объявили эвакуацию. Певец вышел из здания вместе с публикой. Он рассказал, как воспринял случившееся.
«Здесь, оказывается, четвёртый раз такое. Жалко очень. Жалко, что не состоялось и объявили эвакуацию», — отметил артист в беседе с корреспондентами сайта MK.ru.
Музыкант приехал в институт заранее, чтобы отрепетировать номера. Вместе со студентами он готовил программу из 28 выступлений. Вход был свободным, зал заполнился ещё до начала шоу. Поклонники принесли плакат с поздравлением для юбиляра.
Артист после инцидента отметил, что обязательно проведёт концерт в другой день.
Напомним, концерт Николая Баскова сорвался из-за сообщения о минировании МГИК. Специалисты проверили здание и не нашли взрывного устройства. В институте объявили, что 17 ноября вернутся к обычному расписанию.
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